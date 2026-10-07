07/ 10/ 2026 07:47

Muro perimetral de casa colapsa en San Miguel y cae sobre un automóvil en medio del sistema frontal

El colapso del muro perimetral de una vivienda en calle Oran, en la comuna de San Miguel, se ha convertido en uno de los estragos que ha dejado el sistema frontal que afecta la zona central del país. La estructura de ladrillos cedió y cayó sobre un automóvil que estaba estacionado en el lugar, así como sobre parte del tendido eléctrico. No se reportaron heridos por este incidente ocurrido en la Región Metropolitana, que ya ha registrado cerca de 50 milímetros de precipitaciones.