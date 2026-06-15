Murió a metros de un Cesfam en Puente Alto: Familia denuncia presunta negligencia médica

Testigos y familiares aseguran que funcionarios del centro de salud se negaron a asistir al hombre que falleció a sólo pasos del recinto. “Dijeron que era una persona en situación de calle y que no podían hacer nada”, afirmaron a CHV Noticias.

Una profunda controversia se instaló en la comuna de Puente Alto luego de la muerte de un hombre de 50 años que se desplomó a pocos metros del acceso al Centro de Salud Familiar (Cesfam) San Gerónimo.

Mientras su familia denuncia una presunta negligencia por parte del personal de salud, desde el municipio aseguran que el paciente había sido atendido previamente y que incluso se habría negado a ser derivado a un recinto de mayor complejidad.

La víctima fue identificada como Luis Marcelo Vallejo Fuentes , paciente renal que desde hace más de una década se sometía a tratamientos de diálisis.

Hombre murió afuera de Cesfam en Puente Alto

Según relataron sus familiares a CHV Noticias, Vallejo comenzó a sentirse mal durante la mañana del sábado y decidió acudir por sus propios medios al centro asistencial ubicado cerca de su domicilio. Sin embargo, aseguran que no alcanzó a ingresar al recinto y terminó desplomándose en la vía pública, a escasos metros de la entrada principal.

Testigos intentaron ayudarlo y solicitaron asistencia al personal del Cesfam, pero aseguran que la respuesta fue negativa.

“Me acerqué al consultorio a pedir ayuda. La respuesta fue que no me iban a pasar ni una silla y que lo trajeran en brazos. Dijeron que era una persona en situación de calle y que no podían hacer nada ”, señaló un hombre que presenció los hechos.

El mismo testigo relató que encontró al hombre tendido en el suelo mientras se dirigía a la feria y que aún presentaba signos vitales cuando intentaron auxiliarlo.

La familia rechaza que Vallejo haya sido confundido con una persona en situación de calle y recalca que vivía junto a sus cercanos, además de portar su documentación, teléfono celular y otras pertenencias al momento del incidente.





Municipalidad afirma que sí recibió atención médica

La versión entregada por la familia contrasta con la información proporcionada por la Municipalidad de Puente Alto y la Asociación de Funcionarios de la Salud.

De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados por la Corporación Municipal, Luis Vallejo sí habría sido atendido previamente al interior del recinto. Según indicaron, los profesionales de salud le habrían recomendado ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad, medida que el paciente habría rechazado.

“Hemos podido indagar que los funcionarios cumplieron a cabalidad con los protocolos de la corporación. La ambulancia asistió al lugar y se brindó la ayuda requerida”, señaló Jesús Montealegre, director de la Asociación de Funcionarios de Salud de Puente Alto.

“Lo que nos preocupa a nosotros es que algunos de nuestros funcionarios fueron exhibidos en redes sociales, lo cual los hace correr el riesgo de una posible represalia”, agregó Montealegre.

Desde el municipio confirmaron la apertura de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar si los protocolos fueron aplicados correctamente.

Paralelamente, la familia de la víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue una eventual negligencia médica y las circunstancias que rodearon la muerte de Luis Vallejo.