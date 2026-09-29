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Muere hincha de Colo Colo que fue baleado en ataque a bus en San Antonio

El recinto educacional del cual egresó en 2025 comunicó su fallecimiento.

Alonso Garate
Por Alonso Garate

Periodista Digital

La noche de este lunes se confirmó la muerte de Ignacio Jesús Mahan Berríos, uno de los cinco hinchas de Colo-Colo que fue víctima de un ataque a disparos contra un bus en San Antonio, en la región de Valparaíso.

La información fue anunciada por el Colegio Espíritu Santo, establecimiento del cual el fallecido egresó en 2025.

A través de un comunicado, el recinto lamentó el deceso y escribió: “Acompañamos con profundo cariño a su familia, amigos y compañeros y a todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir con él”.

 Ataque a disparos a bus de Colo-Colo

De acuerdo a Fiscalía, el ataque ocurrió durante la madrugada del sábado pasado, cuando un grupo de hinchas regresaba desde Santiago tras asistir al duelo entre el Cacique y Audax Italiano en el Estadio Nacional.

A eso de la una de la madrugada, sujetos desconocidos efectuaron un número indeterminado de disparos contra el vehículo, dejando cinco heridos.

La Brigada de Homicidios (BH) de San Antonio quedó a cargo de las diligencias, que incluyeron la toma de declaración de víctimas y testigos y evidencia balística, como parte de las indagatorias.

Hasta el momento se desconoce el estado de los otros cuatro lesionados.

 

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