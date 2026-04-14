Monumento al expresidente Piñera avanza en el Congreso: Diputados cambiaron su ubicación

Las obras, según establece el proyecto de ley, se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.

A tercer trámite en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados pasó el proyecto de ley que busca erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera.

La propuesta tuvo su origen en una moción en el Senado, desde donde pasó a la Cámara en enero pasado. Según detalla el proyecto, las obras se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados.

Luego de su trámite en la Comisión de Gobierno Interior, el grupo parlamentario conservó la mayor parte del articulado, pero modificó el lugar de emplazamiento.





Esta será la nueva ubicación de la estatua

Así, la futura estatua en honor al fallecido mandatario pasará de estar ubicado en la Plaza de la Constitución a la Plaza de la Ciudadanía, es decir, frente al Palacio de La Moneda en orientación hacia la Alameda.

La comisión para ejecutar este proyecto la integrarán un representante del directorio de la fundación Presidente Sebastián Piñera, quien la presidirá; el rector de la Universidad Católica; y dos diputados y dos senadores elegidos por las respectivas Corporaciones.

Junto a ellos, también participarán el alcalde de la municipalidad de Santiago; y dos exministros o exsubsecretarios colaboradores de los gobiernos de Piñera, elegidos por el directorio de la fundación.