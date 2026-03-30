Ministra Steinert anuncia que no habrá recorte de presupuesto en Seguridad

Cabe recordar que la semana pasada, se conoció la controvertida propuesta de reducción de presupuesto del 3% en todos los ministerios.

Este lunes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, confirmó que finalmente no habrá recorte presupuestario en su cartera.

Cabe recordar que la semana pasada, se conoció la controvertida propuesta de reducción de presupuesto del 3% en todos los ministerios. En materia de seguridad, la situación fue criticada, ya que era una de las prioridades de la administración Kast.





“No hay rebaja en lo que es seguridad, en nada. La seguridad no se va a rebajar, el Presidente ha decidido no reducir el presupuesto y además avanzar, incluso, en la inyección de recursos frescos, que permitan responder a las necesidades urgentes de nuestras policías, garantizar su funcionamiento, fortalecer su capacidad operativa, dar respuestas concretas a la ciudadanía”, indicó la ministra.

Además, Steinert agregó que “la seguridad exige decisiones firmes, con sentido de urgencia y hoy dimos un paso en esa dirección. Estamos muy contentos“.

“Esto siempre fue una propuesta, se le pidió a todos los ministerios hacer un esfuerzo. Nosotros nos sentamos, intentamos, lo vimos, lo analizamos, lo estudiamos y finalmente se llegó a la convicción que en seguridad, dada la importancia que tiene la crisis que estamos viviendo, que es algo real, no se va a hacer esta rebaja en este ministerio, va a ser una excepción“, reveló.