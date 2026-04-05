Ministra Marín confirma remoción de Priscila Carrasco del SernamEG al fin de su licencia médica

“Es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos”, indicó la Ministra de la Mujer sobre la decisión del Gobierno.

La ministra de la Mujer, Judith Marin, confirmó que el Gobierno continuará con la decisión de remover a la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Senameg), Priscilla Carrasco, una vez que finalice su licencia médica.

La decisión ha despertado críticas incluso desde el oficialismo, ya que Carrasco se encuentra en tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo.

Pese a la decisión del Gobierno, su remoción debió ser pausada por un mes debido a la presentación de una licencia médica con efecto retroactivo.





Esta mediática remoción sumó una nueva polémica, ya que tras una entrevista otorgada por Carrasco se investiga un eventual incumplimiento de la licencia médica presentada, que indicaba reposo total.

“Una de las decisiones más dolorosas”

En conversación con La Tercera, la ministra Marín indicó que esta “es una decisión fundamentada en los motivos ya expuestos”.

Pese a esto, destacó que “es una de las decisiones más dolorosas que me ha tocado tomar, en mi condición de mujer, en mi carrera profesional, pero entendemos que gobernar es tomar decisiones y algunas decisiones son difíciles también”.

“La decisión que nosotros tomamos es una decisión responsable, basada en la confianza y en la buena continuidad del servicio“, argumentó la ministra.