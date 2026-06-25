“Solo mono allí”: Detienen a española por comentarios racistas en aeropuerto de Brasil

Desde la aerolínea indicaron que sus trabajadores fueron denigrados sin “ninguna justificación”.

Durante este miércoles, la Policía Federal de Brasil detuvo a una turista española en el aeropuerto de Sao Paulo tras ser captada pronunciando frases racistas contra el personal de la aerolínea.

Ante la denuncia de la agresión verbal por parte de la extranjera, la cual habría sido sin “ninguna justificación”, personal policial decidió arrestarla.





Qué se sabe sobre el nuevo caso de racismo en Brasil

De acuerdo con el portal G1, la española venía viajando desde Sao Luis hasta Sao Paulo, cuando un retraso en la entrega de sus maletas la molestó y comenzó a insultar a los trabajadores de la aerolínea Latam.

Debido a los comentarios racistas que pronunció, entre ellos, que solo había “monos allí afuera”, pasajeros la denunciaron a personal del aeropuerto y posteriormente se llamó a la policía.

A través de un comunicado de Latam, la aerolínea indicó que condena cualquier manifestación racista y que no existía “ninguna justificación” para insultar a los trabajadores de la manera en que lo hizo la extranjera.