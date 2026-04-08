Ministra Lincolao se trasladó sin escoltas en Valdivia: Aún no cuenta con personal asignado

Tras asistir a una actividad a la Universidad Austral, la titular de Ciencias abandonó el recinto bajo insultos y hasta fue rociada con agua. El presidente José Antonio Kast condenó los hechos y apuntó a “un grupo ideologizado”.

La ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, no contaba con escolta al momento de la agresión sufrida este miércoles en la Universidad Austral de Valdivia.

La secretaria de Estado fue invitada a la inauguración del año académico en dicho establecimiento, donde realizó una presentación sobre los ejes estratégicos del Ministerio.

Sin embargo, durante la actividad, un grupo de manifestantes llegó hasta el Aula Magna de la UACh con pancartas que incluían mensajes contra el presidente José Antonio Kast y la propia ministra afectada.

Lincolao debió abandonar el lugar bajo insultos y hasta fue rociada con agua. Además, debido a las hostilidades por su presencia, el vehículo en el que viajaba debió partir con una de sus puertas abiertas.





Ministra Lincolao no contaba con escolta en Valdivia

Según confirmó La Moneda a CHV Noticias, la titular de Ciencias se encontraba sin escoltas al momento de la agresión. ¿La razón? Aún no cuenta con personal de seguridad asignado.

Tras lo sucedido, desde el Gobierno reportaron que la ministra se encuentra en buen estado y viajó de regreso a Santiago esta misma jornada.





A través de X, el presidente Kast condenó los hechos ocurridos en Valdivia y apuntó a “un grupo ideologizado que tienen solo un objetivo: silenciar y amedrentar. No buscan dialogar ni mejorar la educación. Su actuar no tiene explicación ni justificación”.

“Nuestro objetivo es y será recuperar el orden y la libertad en Chile. Esta noche me reuniré con la Ministra Lincolao a su regreso de Valdivia para manifestarle mi apoyo y el Gobierno en estos difíciles momentos“, agregó.

Finalmente, el mandatario afirmó que “a los responsables de esta agresión les decimos con toda claridad que estos hechos no quedarán impunes y que cada uno tendrá que hacerse cargo de sus acciones“.