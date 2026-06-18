Militares bolivianos son detenidos por cruzar frontera chilena por paso no habilitado

Los uniformados fueron detectados durante un patrullaje preventivo realizado por personal policial en el sector del Salar de Coipasa, una zona ubicada en la frontera entre Chile y Bolivia.

Al menos cinco militares bolivianos fueron detenidos este jueves por Carabineros luego de ser sorprendidos ingresando a territorio chileno por un paso no habilitado en la comuna de Colchane, en la región de Tarapacá.

De acuerdo con información difundida por Radio Paulina de Iquique, los uniformados fueron detectados durante un patrullaje preventivo realizado por personal policial en el sector del Salar de Coipasa, una zona ubicada en la frontera entre Chile y Bolivia.





Tras el procedimiento, los efectivos bolivianos fueron aprehendidos y se les incautaron sus armas de servicio, además del vehículo en el que se desplazaban al momento de cruzar la frontera.

La situación fue confirmada por la Fiscalía Regional de Tarapacá, que informó que el procedimiento continúa en desarrollo y que se están realizando las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ingreso de los militares al país.

Hasta el cierre de esta publicación, las autoridades no habían entregado mayores antecedentes sobre la identidad de los detenidos ni sobre las razones que motivaron su ingreso por un paso no habilitado.