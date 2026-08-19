Metro de Santiago suspende servicio en Línea 1: Estás son las estaciones disponibles

La interrupción del funcionamiento del servicio habitual se debió a la presencia de una persona en la vía.

La noche de este miércoles, Metro de Santiago anunció la suspensión parcial del servicio en la Línea 1.

La interrupción del funcionamiento del tren subterráneo se debe a la presencia de una persona en la vía, según informaron en su cuenta de X.

Se anunció por la empresa, por ahora el servicio solo está disponible desde San Pablo hasta Los Héroes y entre Baquedano y Los Dominicos .

21:03 hrs.🔴 Por persona en la vía, #L1 solo está disponible desde San Pablo/ Los Heroes y Baquedano/Los Dominicos. Seguiremos informando — Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 20, 2026

Estaciones cerradas

Según lo informado por Metro de Santiago hay cuatro estaciones de la Línea 1 que se encuentran cerradas por una persona en las vías: