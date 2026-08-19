19/ 08/ 2026 21:56

¿Dónde podría ocurrir un terremoto en Chile? Los lugares del país con mayor energía acumulada

El terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que dejó más de 300 muertos y decenas de edificios derrumbados nos hace preguntarnos cuándo podría ocurrir uno en Chile. Si bien no se puede predecir el momento exacto, sí hay parámetros que dan luces de dónde, eventualmente, podría haber un terremoto. La respuesta y la experiencia colombiana que nos ayudará a entender qué debemos hacer para prevenir tragedias en el reportaje del periodista Matías González.