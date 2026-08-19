19/ 08/ 2026 21:57

Vecinos de Tocopilla retiran con palas el barro tras aluviones: “Nos queda a los ciudadanos sacar esto adelante”

En Tocopilla los aluviones pasaron por el centro de la ciudad y arrasaron con todo a su paso producto de un intenso sistema frontal. Desde la mañana de este miércoles, los vecinos se organizaron para retirar el barro que quedó en las calles y viviendas tras la activación de quebradas. Con palas, trabajan en conjunto para despejar los caminos. “Ha sido arduo el trabajo. Ha sido duro. El Gobierno no creo que venga a esta hora a ayudar, nos queda a nosotros los ciudadanos darlo todo y sacar esto adelante”, expresó un vecino a CHV Noticias.