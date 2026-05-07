Metro de Santiago informó que cuatro estaciones no se encuentran disponibles
Las estaciones cerradas pertenecen a la Línea 5 del tren subterráneo de Santiago.
Metro de Santiago y a través de sus redes sociales, informó que cuatro estaciones de la Línea 5 no se encuentran disponibles.
Se trata de Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Montetabor. La empresa indicó que estos inconvenientes son por persona en la vía.
Por este motivo, el servicio de Línea 5 solo está disponible desde Las Parcelas a Vicente Valdés.
Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:
❌ Plaza de Maipú
❌ Santiago Bueras
❌ Del Sol
❌ Montetabor https://t.co/n9HkrHDgla
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 7, 2026
A las 19:41 horas, Metro informó la normalización del servicio.
🟢 Se normaliza el servicio en #L5. ¡Ojo! Recuerda que la frecuencia de trenes podría tardar algunos minutos en restablecerse. https://t.co/n9HkrHDgla
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 7, 2026