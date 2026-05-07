Metro de Santiago informó que cuatro estaciones no se encuentran disponibles

Las estaciones cerradas pertenecen a la Línea 5 del tren subterráneo de Santiago.

Metro de Santiago y a través de sus redes sociales, informó que cuatro estaciones de la Línea 5 no se encuentran disponibles.

Se trata de Plaza de Maipú, Santiago Bueras, Del Sol y Montetabor. La empresa indicó que estos inconvenientes son por persona en la vía.





Por este motivo, el servicio de Línea 5 solo está disponible desde Las Parcelas a Vicente Valdés.

Las siguientes estaciones NO se encuentran disponibles:

❌ Plaza de Maipú

❌ Santiago Bueras

❌ Del Sol

❌ Montetabor https://t.co/n9HkrHDgla — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 7, 2026

A las 19:41 horas, Metro informó la normalización del servicio.