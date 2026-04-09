Metro de Santiago informa retraso en la Línea 1

La institución emitió un comunicado explicando la situación que afecta a la principal línea de la red.

Este jueves 9 de abril, Metro de Santiago informó sobre retrasos en la Línea 1, la más importante de la red.

Debido a esto, la entidad emitió un comunicado informado sobre la situación. “Hoy, 9 de abril, a las 7:20 horas, se registró un retraso en el servicio en la Línea 1, lo que generó demoras en los desplazamientos y afectó la llegada de los pasajeros a sus destinos“.





“Dicha información fue transmitida a través de sonorización en estaciones y trenes, reforzada por personal en terreno, además de ser difundida también por nuestros canales de comunicación tales como pantallas informativas digitales de acceso y en andenes, redes sociales, página web, aplicación para teléfonos, en comunicación paralela con nuestros ejecutivos de call center, quienes cuentan con información actualizada del estado del servicio”, se agregó.

Luego, a las 08:18, Metro informó que se mantenían los inconvenientes en la mencionada línea.