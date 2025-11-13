 “Me sorprende, me parece extraño”: Abogado de Jorge Ugalde explicó nuevas diligencias por triple crimen en La Reina - Chilevisión
“Me sorprende, me parece extraño”: Abogado de Jorge Ugalde explicó nuevas diligencias por triple crimen en La Reina El trazado pasará por ocho comunas de la RM: EFE inició obras del proyecto Alameda-Melipilla Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo Estuvo cerca de perder el brazo y a horas de morir: El drama de deportista chilena que cayó en la UCI por picadura de araña ¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?
13/11/2025 13:18

Marcelo Castillo, abogado de Jorge Ugalde, único detenido por la investigación en el triple crimen de La Reina habló tras nuevas diligencias de la PDI en la casa donde ocurrieron los hechos, las cuales se reaizaron por pedido de la defensa. Al abogado se le señaló que habría existido un pedido de parte de Eduardo Cruz-Coke en caso que falleciera: “Me sorprende este tipo de declaraciones, una persona joven que esté pensando en la muerte y que haya manifestado eso, no sé, lo habrán amenazada, no sé, me parece extraño”, afirmó.

