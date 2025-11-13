“Me sorprende, me parece extraño”: Abogado de Jorge Ugalde explicó nuevas diligencias por triple crimen en La Reina - Chilevisión

Marcelo Castillo, abogado de Jorge Ugalde, único detenido por la investigación en el triple crimen de La Reina habló tras nuevas diligencias de la PDI en la casa donde ocurrieron los hechos, las cuales se reaizaron por pedido de la defensa. Al abogado se le señaló que habría existido un pedido de parte de Eduardo Cruz-Coke en caso que falleciera: “Me sorprende este tipo de declaraciones, una persona joven que esté pensando en la muerte y que haya manifestado eso, no sé, lo habrán amenazada, no sé, me parece extraño”, afirmó.