Más de 20 mil clientes se encuentran sin luz en Arica: Así puedes notificar tu falla eléctrica

Conoce a continuación los sectores que se mantienen con problemas de suministro y dónde ya se ha restablecido el servicio.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) actualizó a las 09:00 horas de este jueves la cantidad de clientes sin suministro eléctrico en la región de Arica y Parinacota, en donde diferentes sectores se han visto afectados en las últimas horas.

En concreto, son 20.673 las viviendas que no tienen luz actualmente. De acuerdo con los últimos reportes, los fallos comenzaron a registrarse alrededor de las 06 AM de hoy.





Sectores afectados y cómo notificar corte de luz

Según la última publicación de CGE en redes sociales, son numerosos los sectores que se mantendrían sin suministro eléctrico. Haz clic aquí para ver en tiempo real los lugares afectados y en dónde ya comenzó la reposición de luz.

Cabe destacar que la misma entidad indicó que, en caso de tener problemas con la electricidad, existe un sitio web disponible para notificar que se encuentra sin luz y hacer el reclamo respectivo.

Para llevar a cabo el aviso de problemas con el suministro eléctrico, debes ingresar al sitio web SEC.cl y buscar el apartado “interrupciones en línea”. Desde ahí podrás enviar tu denuncia respectiva.