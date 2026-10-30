Luis Silva explicó su firma en rebajas de condena: “Aplicando el criterio fijado por el propio ministro”

Mediante una declaración pública, el subsecretario de Justicia dijo comprender la “indignación” por los beneficios otorgados y aseguró que “en esto, el Estado falló”. Además, explicó su participación en los documentos que otorgaron el beneficio a agresores sexuales.

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, explicó su participación en las 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores y en causas de derechos humanos. A través de un video, aseguró que lo hizo “aplicando el criterio del propio ministro“, mientras lo subrogaba.

La polémica mantiene bajo cuestionamientos al ministro de Justicia, Fernando Rabat, contra quien la oposición prepara una acusación constitucional.

Mediante una declaración pública, Silva dijo comprender la “indignación” por los beneficios otorgados a responsables de “crímenes horribles”.

“Aclarar que ni el ministro ni yo buscábamos que ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena”, sostuvo.

Sin embargo, precisó que “otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”.





Subsecretario Silva apuntó a fallos de la Corte Suprema

La autoridad explicó que el procedimiento involucra a Gendarmería, una comisión integrada por profesionales y jueces, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y el propio Ministerio.

Según relató, al asumir junto a Rabat, rechazaron varias solicitudes. “Yo mismo firmé varias. Sin embargo, al cabo de poco tiempo, desde la Corte Suprema, llegaron sentencias que nos obligaban a revertir la decisión”, afirmó.

Silva sostuvo que, en algunos casos, el fundamento era que “en el ministerio estábamos privando, ilegalmente, a una persona de su libertad. Y las decisiones de los tribunales de justicia se cumplen”.

Además, aseguró que durante el gobierno de Gabriel Boric habría ocurrido lo mismo: “Cuando los ministros rechazaban las rebajas de condena, eran obligados por los tribunales de justicia a revertir esa decisión”.

Respecto de las víctimas, reconoció: “Desde el punto de vista de la víctima, sin embargo, el resultado es exactamente el mismo. Y no había garantías, ni de que eran informadas, ni escuchadas. En esto, el Estado falló ”.

Silva explicó que Rabat decidió “ajustar el criterio jurídico” para resolver las solicitudes, lineamiento que también debió aplicar como subsecretario.

“¿Por qué aparece mi firma? A quien le corresponde firmar es al ministro de Justicia. Pero cuando el ministro de Justicia no está, lo subroga el subsecretario”, indicó.

“Y cuando el subsecretario, subrogando al ministro de Justicia, firma, lo hace aplicando el criterio fijado por el propio ministro . Y eso fue lo que hice”, agregó.

Las medidas anunciadas por el gobierno

El subsecretario informó que “hemos suspendido la tramitación de todas las solicitudes de rebaja de condena que han llegado a este ministerio”.

Asimismo, señaló que “estamos estudiando si es posible y cómo revertir los efectos de las rebajas concedidas”.

Como tercera medida, destacó que “estamos impulsando en el Congreso una reforma legal que impida que nunca más vuelva a ocurrir algo así”.

Según explicó, la iniciativa contempla el derecho de las víctimas y sus familias a ser informadas y escuchadas. “Cuando el Estado falla, no basta con explicar. Hay que hacerse cargo, corregir y, lo más importante, poner a las víctimas en primer lugar. Y en eso estamos trabajando, sin descanso”, concluyó.