Adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo en Pudahuel: investigan posible enfrentamiento

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH y en el lugar se encontró múltiple evidencia balística que indicaría un enfrentamiento con armas.

Un adolescente de 16 años falleció tras recibir un impacto balístico en el abdomen, en medio de un presunto enfrentamiento armado en la comuna de Pudahuel.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho habría ocurrido en un camino rural ubicado en la parte posterior del Aeropuerto Internacional de Santiago.

Tras resultar herido, el menor fue trasladado por desconocidos hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAR) de Lampa, donde finalmente se constató su fallecimiento.





En el sitio del suceso se levantaron múltiples evidencias balísticas , entre ellas varios casquillos, los que deberán ser periciados para establecer cuántas armas habrían sido utilizadas y determinar la dinámica de los hechos.

Fiscalía investiga posible enfrentamiento armado

El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH, mientras que personal especializado de Carabineros realiza diversas diligencias para identificar a los responsables.

“Las indagaciones que se están realizando dicen básicamente lo que se baraja hasta el momento es que habría existido eventualmente un enfrentamiento , aparentemente por los hallazgos balísticos en el lugar”, comentó el fiscal Fernando García.

Sin embargo, precisó que todavía no se descartan otras hipótesis de cómo ocurrieron los hechos.

“Todo es preliminar, sin descartar otras hipótesis respecto de cómo fue la dinámica de los hechos, lo concreto hasta ahora es que se verificó el fallecimiento de este menor a raíz particularmente de un único impacto balístico como lo pudimos constatar”, agregó.