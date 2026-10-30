Temblor hoy 30 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Este viernes 30 octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, viernes 30 de octubre, en Chile