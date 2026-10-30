Temblor hoy 30 de octubre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 30 octubre se han registrado distintos temblores en territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 30 de octubre, en Chile
- Magnitud: 3.7
- Hora: 06:23 horas
- Epicentro: 51 km al N de Chañaral.
- Profundidad: 39 km
- Magnitud: 3.2
- Hora: 06:02 horas
- Epicentro: 101 km al O de San Antonio de los Cobres.
- Profundidad: 191 km
- Magnitud: 3.0
- Hora: 04:55 horas
- Epicentro: 67 km al SO de Ollagüe.
- Profundidad: 120 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 04:45 horas
- Epicentro: 45 km al SO de Ollagüe.
- Profundidad: 123 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.