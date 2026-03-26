“La huella de su talento será imborrable”: Luto en el mundo artístico por muerte de reconocido payaso

Eduardo González, más conocido como “Payaso Chirola”, fue el encargado de dar a conocer la muerte de Carlos Gajardo Tapia, el “Payaso Cucharita”.

Mucha tristeza invade en estos momentos al mundo artístico por la muerte de un reconocido payaso, se trata de “Cucharita”.

Un colega y muy cercano a Carlos Gajardo Tapia, nombre del hombre que le daba vida al divertido personaje, confirmó la triste noticia.





“Queridos amigos y amigas. Con mucha tristeza les comunico la partida de Carlos Gajardo Tapia, enorme Payaso CUCHARITA. Es muy difícil escribir mis sentimientos, estoy emocionado, me cuesta mucho decir adiós a un compañero que aportó tanto éxito al trío y que iluminó nuestras jornadas profesionales”, indicó Eduardo González, más conocido como “Payaso Chirola”.

“El vacío que deja CUCHARITA es enorme, pero la huella de su talento será imborrable. Él permanecerá en el corazón de todos ustedes y en los mejores recuerdos de su niñez junto a sus familias“, agregó.

“Cucharita” fue considerado como uno de los máximos exponentes del circo nacional y su carrera transcurrió entre las carpas del circo y la televisión, ya que tuvo frecuentes apariciones en el recordado programa Sábado Gigante.