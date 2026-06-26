La doble vida de los asesinos de Alejandro: De día estudiaban y trabajaban y de noche robaban

De acuerdo a su declaración ante las policías, uno de los detenidos afirmó que solo participó del robo en la bencinera ya que tenía que llegar temprano a su hogar y al otro día ir a estudiar.

Con el correr de los días se van conociendo más antecedentes de la trágica muerte de Alejandro Águila Jorquera de 12 años.

El menor terminó falleciendo luego de una violenta encerrona que sufrió su padre en la comuna de San Bernardo, donde fueron detenidas seis personas, de las cuales cuatro están en prisión preventiva y los dos menores en internación provisoria.

En CHV Noticias se dio a conocer que el tour delictual de esta banda comenzó con el asalto en una bencinera, siguió con el robo a un funcionario de carabineros de franco y terminó con la fatal encerrona.

El primer delito lo comenzaron cinco sujetos, donde luego se realiza un cambio en uno de sus integrantes y sale un sujeto de 21 años y se integra un menor de 17.





La doble vida de los delincuentes en crimen de Alejandro

De acuerdo a su declaración ante las policías, uno de los asaltantes (el de 21 años) afirmó que les manifestó a sus compañeros de delito que él ya había cumplido su labor y al otro día debía ir a estudiar, motivo por el cual tenía que regresar temprano a su casa.

Mientras que el quinto detenido, quien tiene 23 años, fue detenido en las afueras de su lugar de trabajo luego que se allanara su casa y no fuera encontrado ahí.