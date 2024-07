“La besuquearon a la fuerza”: Lo que se sabe de nueva denuncia contra cadetes de Cobreloa - Chilevisión

El padre de la víctima entregó detalles de lo ocurrido a CHV Noticias, revelando el relato que su propia hija le entregó apenas se fue del lugar, "Se rompió los puños defendiéndose", fue parte de lo que expuso.

Dos adolescentes formalizados y una investigación abierta en Fiscalía es el presente de una nueva denuncia contra cadetes de Cobreloa por abuso sexual. Un hecho que se remonta al pasado 13 de julio, cuando la víctima fue a un cumpleaños junto a una amiga.

Los detalles del caso fueron entregados por el padre de la menor de edad a CHV Noticias en un crudo relato sobre las acusaciones de su hija.

Lo que se sabe de la nueva denuncia

El papá de la víctima indicó que el hecho ocurrió cuando la niña fue a un cumpleaños con su amiga; pero esa misma madrugada, a eso de las 7 de la mañana, se percató de una serie de mensajes de WhatsApp que ella le envió, rogándole para que la fuera a buscar.

Al llegar al lugar, la afectada comenzó a relatarle lo ocurrido: "Me empieza a relatar qué es lo que había pasado. Que la habían encerrado en un cuarto, que le trataron de bajar sus pantalones, le empezaron a tocar sus partes íntimas, la empezaron a besuquear a la fuerza entre dos chicos".

"Había un tercero grabando toda la acción, y también como ella se empieza a defender y a forcejear, empieza a pegar combos. Y después entre los tres chicos la agarraron y la golpearon", complementó.

Tras esto, el papá de la víctima llamó a Carabineros y junto a ellos se trasladó al lugar donde habría ocurrido el abuso. Ahí se percató de la presencia de los cadetes, remontándose al caso de violación en manada que también implicó a las ligas menores del club.

"Acá a lo mejor no hubo violación, pero porque mi hija se defendió y se rompió los puños defendiéndose. ¿Otra vez Cobreloa? Me llama la atención, no hay disciplina", cerró el padre de esta nueva víctima.

Finalmente cabe señalar que los acusados fueron formalizados, quedando en libertad provisoria. Asimismo, la víctima será citada a declarar en agosto y se determinó un plazo de 60 días para la investigación.