Crudo relato: Habla padre de nueva denunciante que acusó a cadetes de Cobreloa por abuso sexual - Chilevisión

La denunciante le pidió a su papá que la fuera a buscar urgentemente a un cumpleaños. En el camino de regreso a casa le contó lo ocurrido. "Me di cuenta que mi hija había sido abusada sexualmente", detalló el padre a CHV Noticias.

Una nueva denuncia de abuso sexual cayó contra un grupo de cadetes de Cobreloa. El papá de la menor de edad que denunció el hecho habló con CHV Noticias explicó que decidió entregar su testimonio para que se tomen medidas al interior del club y así evitar que estos delitos se sigan cometiendo.

Relato del padre de la víctima

En su crudo relato, el padre de la menor de edad indicó que todo inició con un mensaje de WhatsApp que recibió de su hija el pasado 13 de julio, cuando la adolescente acudió a un cumpleaños junto a una amiga.

"Desperté a las 7 de la mañana y me encuentro unos mensajes de WhatsApp donde mi hija me manda la ubicación. Me dice 'te explico enseguida, pero por favor ven a buscarme, altiro'", sostuvo.

Cuando llegó a buscarla, indicó que "me empieza a relatar qué es lo que había pasado. Que la habían encerrado en un cuarto, que le trataron de bajar sus pantalones, le empezaron a tocar sus partes íntimas, la empezaron a besuquear a la fuerza entre dos chicos".

"Había un tercero grabando toda la acción, y también como ella se empieza a defender y a forcejear, empieza a pegar combos. Y después entre los tres chicos la agarraron y la golpearon", complementó.

"Ahí me di cuenta que mi hija fue abusada sexualmente", expuso el papá de la denunciante, por lo que llamó a Carabineros y junto a ellos acudió al lugar de los hechos, percatándose que los presuntos autores eran cadetes de Cobreloa.

"Mi hija se rompió los puños defendiéndose"

"En el intertanto tomo contacto con Chilevisión, porque me llamó mucho la atención que había visto la noticia que habían 11 jugadores involucrados anteriormente, de series menores también, y que habían sido acusados de violación en manada".

En referencia a este hecho, cabe señalar que corresponde a una denuncia conocida en 2021, donde 9 ex cadetes fueron formalizados por el delito ocurrido presuntamente en 2018 contra una víctima de 18 años.

"Acá a lo mejor no hubo violación, pero porque mi hija se defendió y se rompió los puños defendiéndose. ¿Otra vez Cobreloa? Me llama la atención, no hay disciplina", cerró el padre de esta nueva víctima.

Investigación y formalización

Desde la Fiscalía Centro Norte confirmaron a CHV Noticias que la investigación de esta denuncia está vigente y que dos imputados adolescentes fueron formalizados, quedando con libertad provisoria.

Además se determinaron 60 días de investigación, mientras la víctima está citada a declarar en agosto.

En cuanto a las medidas del club contra los presuntos autores, Martín Navarro, dirigiente de Cobreloa, indicó que éstos se mantienen "separados del plantel, no están entrenando hasta que se esclarezcan los hechos".

Por su parte, desde la ANFP se instruyó a Cobreloa una serie de medidas, como una investigación interna inmediata.