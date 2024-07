Fallo contradice a Javier Macaya: Ex presidente de la UDI sí fue parte de la estrategia jurídica de su padre - Chilevisión

Un reportaje reveló que Javier Macaya fue parte de la estrategia jurídica de su padre y lo hizo en calidad de testigo de la defensa. Antes, el senador había negado haber participado.

El pasado martes y luego de una lluvia de críticas e incluso manifestaciones en la sede la UDI, el senador Javier Macaya renunció a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente.

Esto se dio luego de las declaraciones del senador en referencia a su padre, Eduardo Macaya, condenado a seis años de prisión efectiva por delitos de abusos de menores, y los cuestionamientos que realizó hacia una de las pruebas, el video grabado por una menor.

Antes de la renuncia, que fue vía comunicado, Macaya habló escuetamente con los medios en el Congreso Nacional yadmitió haberse equivocado en sus declaraciones.

Fallo contra Eduardo Macaya contradice declaración del senador

Estas declaraciones de las que tuvo que retractarse Javier Macaya, las emitió en el programa Mesa Central de Canal 13, donde también se le preguntó si fue parte de estrategia jurídica de su padre.

"En ningún caso. Dicen que la peor defensa jurídica –como abogado a mí me ha tocado– es la que hace uno mismo respecto a personas con las que tiene afectos comprometidos. Y no, no fui parte de esa estrategia", manifestó el senador.

Sin embargo y según reveló el fallo de la causa, Javier Macaya sí fue parte de la estrategia jurídica de su padre y lo hizo en calidad de testigo de la defensa. De hecho, declaró en el proceso judicial.

El medio agregó que el senador fue el único hijo que presentó un equipo jurídico, ya que sus hermanos Constanza y Eduardo fueron testigos presentados por la Fiscalía.

Nuevos cuestionamientos al senador Macaya