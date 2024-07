Javier Macaya renunció a la presidencia de la UDI “en aras de mi compromiso político” - Chilevisión

El senador informó la decisión mediante un comunicado, luego de la controversia generada por sus declaraciones sobre la condena de su padre, Eduardo Macaya, por abuso sexual.

Este martes se anunció que el senador Javier Macaya, presidente del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), renunció a su puesto tras sus declaraciones sobre la condena de su padre, Eduardo Macaya, por abuso sexual.

A través de una carta en La Segunda, el parlamentario declaró que: "En aras de mi compromiso político, he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente".

"Jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a menores de edad involucradas y, asimismo, al desempeño de mi partido y la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile", se lee en la publicación.

En la misma línea, el senador destacó que "frente a la sentencia que afecta a un integrante de mi familia, reitero mi profundo respeto al Estado de Derecho, a las decisiones de la Justicia y manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores involucradas en dicha situación".

"El país enfrenta desafíos enormes; problemas muy severos están afectando a millones de chilenos, en un camino que urge rectificar", añadió.

Junto a lo anterior, declaró que "la UDI cumple un rol importante en la conducción de esos desafíos, a lo que debe abocarse plenamente".

Cabe recordar, que Eduardo Macaya fue sentenciado a 6 años de prisión tras ser declarado culpable por abuso sexual a menores de edad. No obstante, durante la jornada del lunes, se determinó que mientras la condena no sea ejecutoriada quede en arresto domiciliario, no en prisión preventivo.

Además, Gendarmería instruyó un sumario por supuestos "privilegios" en su paso por prisión preventiva.