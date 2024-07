Revelan fuerte relato de víctima de “La Manada” de Cobreloa: “Quería salir y ellos no me dejaron” - Chilevisión

En un reportaje de CHV Noticias se expuso la declaración judicial de la joven, donde entregó detalles de la noche en que habría sido víctima de una violación grupal.

CHV Noticias dio a conocer nuevos antecedentes sobre el caso de "La Manada" de Cobreloa, que actualmente tiene a nueve ex cadetes del club deportivo en prisión preventiva.

Los hechos se remontan a septiembre de 2021 cuando una joven de entonces 18 años denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) haber sido víctima de una violación grupal en la denominada Casa Naranja, centro de formación del club en Calama.

VER MÁS SOBRE COBRELOA

Testimonio de víctima del caso "La Manada" de Cobreloa

En un reportaje de CHV Noticias se expuso un testimonio de la mujer, correspondiente a su declaración judicial, donde explica la causa de las lesiones.

"Entre las 2:00 am y 6:00 am, del 17 de septiembre del 2021 estaba iniciando una relación de caricias íntimas con una persona, con quien tenía consentimiento inicial para empezar relaciones sexuales", dice el testimonio.

Posteriormente, según detalló la víctima, "él dejó entrar a dos amigos más para hacer lo mismo conmigo. Yo no quise hacerlo, quería salir y ellos no me dejaron".

"Me tomaron con fuerza de los brazos, el cuello y la cintura. Me golpearon la cara, me golpearon con un cinturón, me pusieron el cinturón en el cuello", agregó.

Estos dichos se suman a los ya expuestos por la víctima en la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, donde indicó que la obligaron "ir a una pieza donde entraron ocho o diez personas más y me violaron".

Más antecedentes del caso "La Manada" de Cobreloa

En el mismo reportaje de CHV Noticias, Mariseña Santibañez, diputada e integrante de la Comisión Investigadora, acusó que Cobreloa no habría respetado el actual reglamento que rige al fútbol chileno.

Se trata del decreto supremo N°22, vigente desde septiembre de 2020, que obliga a organizaciones deportivas a indagar situaciones de maltrato, discriminación, abuso y acoso sexual en sus instituciones. Algo que, según por los primeros antecedentes, no fue respetado por el equipo nortino.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Ellos (Cobreloa) se escudaban en que la víctima no trabajaba en la institución, pero pasó en dependencias de la misma y una casa de formación", afirmó Santibáñez.

Por su parte, Eduardo Arévalo, abogado y presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, sostuvo que "aquí claramente hubo un pacto de silencio" y que "se escondió la basura debajo de la alfombra".

Incluso, Arévalo no descartó que eventualmente existan sanciones contra el club deportivo por "no haber adoptado ciertas medidas".

Mira el reportaje completo acá: