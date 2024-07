"Es injusto que los niños estén privados de libertad": Madre de ex cadete de Cobreloa en Caso Manada habla por primera vez

La madre de uno de los jóvenes que está en prisión preventiva acusado de abuso sexual, conversó con CHV Noticias y se refirió al mediático "Caso Manada" por primera vez.

El 3 de mayo de este año, nueve ex cadetes de Cobreloa fueron formalizados por el delito de violación grupal en contra de una joven de 18 años.

Todo habría ocurrido en la casa formativa del club, cuando en septiembre de 2021 se organizó un asado y posterior fiesta, con drogas y alcohol. "Me forzaron a ir a una pieza, donde entraron 8 o 10 personas más y me violaron", es parte del crudo relato de la víctima.

Esta situación expuso una serie de falencias, tanto del sistema penal, como de las normas que regulan las denuncias de abuso sexual en las instituciones deportivas, ya que solo dos años después de los presuntos hechos se formalizó una investigación.

Habla por pirimera vez la madre de uno de los cadetes detenidos

La madre de un ex cadete que está en prisión preventiva acusado de abuso sexual, conversó con CHV Noticias y se refirió al mediático "Caso Manada" por primera vez.

"Le están destruyendo su vida y su imagen. Puede que nunca más vuelvan a ejercer su profesión, lo que más aman en la vida: el deporte, jugar a la pelota. Encontramos muy injusto esto, demasiado, estamos mal por lo que se dictó. Es injusto que los niños estén privados de libertad", afirmó.

Mientras que Víctor Contreras, abogado defensor de los ex cadetes, asegura que no hubo violación. "Le hemos entregado al fiscal antecedentes reales de que acá no hubo violación en manada ni individual, ni nada", aseguró.

Abogado de la víctima expone deficiencias del sistema

Patricio Salas, abogado de la víctima, entregó antecedentes en los que manifiesta las deficiencias en el sistema penal. "En España hubo un caso manada, fueron 4 las personas involucradas en el delito de violación. En un tiempo súper rápido se identificaron a los autores, se hizo hasta un reportaje en Netflix y toda la sociedad se movilizó. En nuestro caso son 9 los imputados y en un principio los órganos del Estado no actuaron protegiendo a la victima", afirmó.

El jurista también manifestó que antes de asumir la defensa, la víctima hizo la denuncia, la que luego retiró por presiones del entorno, y también presiones que eventualmente fueron realizadas por funcionarios de la PDI. "Cuando la víctima retira la denuncia, el Ministerio Público no continúa con la investigación", señaló.

De momento, las indagatorias continúan mientras los 9 involucrados se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados por el delito de violación, al ser considerados un peligro para la sociedad.

