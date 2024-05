El relato de denunciante de violación grupal en centro formativo de Cobreloa: “Quiero justicia” - Chilevisión

Fue en septiembre de 2021 cuando la presunta víctima, de entonces 18 años, realizó la denuncia contra los cadetes por aquel deleznable hecho. Casi tres años después, la PDI detuvo a nueve supuestos implicados.

Una mujer de entonces 18 años acudió a la policía en septiembre de 2021 para denunciar un hecho deleznable: aseguró haber sido víctima de una violación grupal en las dependencias del centro formativo de Cobreloa.

El hecho, que todavía es materia de investigación, habría ocurrido en un evento en la casa de cadetes de la Sub-21 del club de fútbol. "Yo conocía a uno de estos cadetes, éramos amigos. Este día me invita a una fiesta a la cual yo voy con un amigo", relató la denunciante.

Allí realizaban un asado para celebrar Fiestas Patrias y, según su testimonio, accedió a mantener relaciones sexuales con uno de los futbolistas. Sin embargo, al momento de llegar al baño, había otras dos personas esperando y se retractó de su decisión.

"Me decían que tenían mejores abogados que yo"

"AhÍ ya no accedí", dijo la joven, al recordar el episodio. "No quería y me forzaron a ir a una pieza donde entraron ocho o diez personas más y me violaron".

Asegura que no logró oponer mayor resistencia y que en la habitación alcanzó a contar a cerca de una decena de personas, quienes incluso la habrían golpeado con un cinturón y registrado el momento con sus celulares. Al día siguiente realizó la denuncia.

Aun cuando acreditaron la violación sexual, sostiente haber recibido poco apoyo. "Los de la Policía de Investigaciones (PDI) influyeron mucho porque ellos me decía que, como eran figuras públicas, tenían mejores abogados que yo y era poco probable que ganara", lamentó.

"Quiero que se haga justicia"

Tiempo después, la víctima aseveró que decidió no perseverar con la denuncia. En ese entonces, las autoridades del equipo deportivo ya estaban enteradas, aunque las indagatorias no avanzaban.

"Es lamentable que a nivel institucional no se hayan realizado las diligencias en el proceso que corresponde", manifestó Cecilia Rivera, abogada defensora de la víctima. "Las responsabilidades institucionales no las estamos persiguiendo, sino que solo perseguimos individualmente a cada persona que participó en el delito en distintas calidades: autor, cómplice o encubridor", añadió.

La afectada, por su parte, reiteró su deseo de castigar a los culpables, a casi tres años de lo ocurrido: "Con los años he tratado de superarlo, pero ahora que se me abrió, quiero que se haga justicia por eso, porque quizás no soy la única que pasó por eso", concluyó.