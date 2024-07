“Hubo pacto de silencio”: Los nuevos antecedentes que complican a Cobreloa por caso “La Manada” - Chilevisión

En un reportaje de CHV Noticias, Eduardo Arévalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, aseguró que la dirigencia del club nortino "escondió la basura debajo de la alfombra".

Un reportaje de CHV Noticias reveló nuevos detalles sobre el denominado caso de "La Manada" de Cobreloa, que actualmente tiene a nueve ex cadetes en prisión preventiva.

Los hechos se remontan a septiembre de 2021 cuando una joven de entonces 18 años denunció ante la Policía de Investigaciones (PDI) haber sido víctima de una violación grupal en la denominada Casa Naranja, centro de formación del club en Calama.

Según relatos de la denunciante, esta situación ocurrió durante un asado para celebrar Fiestas Patrias. En ese contexto, accedió a tener relaciones sexuales con uno de los futbolistas. Sin embargo, al momento de llegar al baño, habían más personas esperando.

"No quería y me forzaron a ir a una pieza donde entraron ocho o diez personas más y me violaron", dijo la denunciante ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Cuestionamientos a Cobreloa por caso "Manada"

A partir de la denuncia en 2021, la víctima enfrentó una serie de situaciones y procesos complejos: Desde la recepción de la denuncia ante la PDI hasta faltas al protocolo que rige al fútbol nacional.

Marisela Santibañez, diputada e integrante de la Comisión Investigadora, acusó "vacíos" en el actual reglamento: "Ellos (Cobreloa) se escudaban en que la víctima no trabajaba en la institución, pero pasó en dependencias de la misma y una casa de formación".

En septiembre de 2020 se dictó el decreto supremo N°22 que obliga a organizaciones deportivas a indagar situaciones de maltrato, discriminación, abuso y acoso sexual en sus instituciones. Algo que, según por los primeros antecedentes, no fue respetado por el equipo nortino.

¿Cobreloa podría recibir sanciones?

En entrevista con CHV Noticias, Eduardo Arévalo, abogado y presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, sostuvo que "aquí claramente hubo un pacto de silencio, que no se atrevan a decirlo por las consecuencias que pueda traer decir estas cosas, ese es otro tema".

"Este es el delito donde se escondió la basura debajo de la alfombra y esto se tiene que esclarecer, porque pone en riesgo a todo el deporte chileno", agregó.

Asimismo, Arévalo no descartó una posible "suspensión de por vida a quienes tuvieron participación, ya sea como autor, cómplice o encubridor".

"También, eventualmente, podríamos sancionar al club por no haber adoptado ciertas medidas. El club, entiéndase, está representado por personas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado", añadió.

"Cobreloa es una institución prestigiosa, el club no son los dirigentes: Es el público, el equipo y una ciudad", puntualizó.

La Fiscalía Regional de Antofagasta liderada la investigación que ya decretó la prisión preventiva para los 12 ex cadetes involucrados.

