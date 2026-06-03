La “Barbie”, un celular y una fiesta que terminó en masacre: Así se originó la Operación Tokio

Bárbara Hernández asistió a la fiesta donde ocurrió el quíntuple homicidio en julio de 2024. Un hecho clave que permitió desbaratar el brazo financiero del Tren de Aragua.

Un teléfono celular olvidado durante la huida tras la denominada masacre de Lampa terminó convirtiéndose en la pieza clave de una de las investigaciones más importantes contra el Tren de Aragua en Chile.

El aparato pertenecía a Bárbara Hernández, conocida como “Barbie”, quien asistió a la fiesta donde ocurrió el quíntuple homicidio en julio de 2024.

Según reveló CHV Noticias, tras ser hallado por la PDI durante las pericias, el dispositivo permitió acceder a información que vinculaba a integrantes de la organización criminal con una red de extorsiones a locatarios de discotecas y centros nocturnos , principalmente en el barrio Bellavista y otros sectores de Santiago.





De acuerdo con la investigación, el celular contenía amenazas enviadas a dueños de locales para obligarlos a permitir el control de sus negocios por parte de la banda, además de contactos directos con líderes del Tren de Aragua.

Entre los antecedentes hallados también aparecieron los primeros vínculos con José Carlos Pérez Asensio, el ejecutivo bancario acusado de facilitar el movimiento de dinero hacia el extranjero. La evidencia obtenida desde el dispositivo dio origen a la denominada Operación Tokio, que culminó con la detención de 19 personas.

Pese a que su celular fue clave para destapar la estructura financiera, el paradero de Hernández sigue siendo una incógnita.

La mujer no figura entre los detenidos y hasta ahora las autoridades no han informado públicamente sobre una eventual captura. Las policías continúan siguiendo su pista, mientras se intenta esclarecer cuál era su rol dentro de la organización criminal vinculada al Tren de Aragua.