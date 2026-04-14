Inician trabajos de reconstrucción en el Biobío: Instalarán casas industrializadas en Penco

La comuna de Penco fue una de las más afectadas por los incendios forestales registrados en enero en la región.

Este martes comenzaron los trabajos de reconstrucción en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Penco, donde los incendios forestales arrasaron extensos sectores de poblaciones como Lord Cochrane y Gabriela Mistral.

Fue precisamente en la población Gabriela Mistral donde se iniciaron las primeras obras. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, este martes comenzaron las labores para la instalación de las primeras ocho viviendas industrializadas.

Hasta el lugar llegó el ministro Iván Poduje, quien compartió con una de las vecinas afectadas por los incendios. Se trata de Celina Crisóstomo, una de las primeras beneficiarias del proceso de reconstrucción.

Según explicaron desde el Minvu, su nuevo hogar tendrá cerca de 60 metros cuadrados, contará con tres dormitorios y estará diseñado con criterios de eficiencia energética.