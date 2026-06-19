Incendio consume departamento en Providencia: 150 personas evacuadas

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al sitio del suceso junto con voluntarios y máquinas de cuatro compañías.

Durante la madrugada de este viernes se reportó un incendio al interior de un departamento en el tercer piso de un edificio en Suecia con Cristóbal Escobar en Providencia, Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, la emergencia se habría originado en una almohada por un eventual mal uso de un calientacamas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudió al sitio del suceso junto con voluntarios y máquinas de cuatro compañías. El siniestro obligó a la evacuación de 150 personas, de las cuales no se registraron lesionadas.

En tanto, según informó Biobío, “la única residente del departamento, una mujer de 75 años, resultó con problemas respiratorios por la gran cantidad de humo”.