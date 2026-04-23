Impacto por inusual colisión entre dos aviones en el Aeropuerto de Santiago

La Dirección General de Aeronáutica Civil investiga el incidente ocurrido la noche de este miércoles.

Dos aviones chocaron la noche de este miércoles en la pista del Aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, lo que obligó a reprogramar vuelos.

El incidente ocurrió debido a que las aeronaves circulaban a poca distancia, una de la otra.

Según informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de su cuenta de X, estuvo involucrado un avión A321 LATAM.





Este se alistaba para despegar rumbo a Sao Paulo, Brasil, cuando impactó con su ala izquierda contra la parte trasera de la otra nave, un B737 de Aerolíneas Argentinas.

Finalmente el despegue se suspendió, los pasajeros tuvieron que desembarcar y el vuelo fue reprogramado para horas más tarde.

La DGAC confirmó que el siniestro no dejó personas lesionadas. Además anunció la realización de una investigación del caso.