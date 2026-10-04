Impactantes registros: Vehículo cayó sobre una casa y quedó colgando hacia el patio en Viña del Mar

El vehículo habría avanzado a gran velocidad tras un error del conductor y terminó derribando la reja de una vivienda.

Durante este domingo, un vehículo cayó sobre una casa en la calle Manuel Vidal, en el sector de Chorrillos, en Viña del Mar.

Según antecedentes preliminares, el incidente ocurrió cuando el conductor pasó mal un cambio de su automóvil.

De esta manera, en vez de retroceder, el vehículo avanzó a gran velocidad y arrasó con la reja de la vivienda.





Pese a que el automóvil quedó incrustado y colgando hacia el patio del inmueble, no se reportaron personas lesionadas.

Distintos registros, entre ellos el de una cámara de seguridad y otro captado desde el propio automóvil, muestran cómo ocurrió el accidente.

Revisa los videos del momento en que vehículo cayó sobre una casa acá