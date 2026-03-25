“La ignorancia es atrevida”: Ignacio Briones criticó al gobierno por publicación de “quiebra del Estado”

El ex ministro de Hacienda fue hasta su cuenta de X para señalar que la última vez que Chile no pagó su deuda fue hace casi 100 años, en 1931.

Una evaluación realizó el economista Ignacio Briones sobre el empleo de la palabra “quiebra” en una campaña comunicacional del gobierno.

A través de su cuenta de X, el ex ministro de Hacienda se refirió a una polémica publicación en redes sociales al afirmar que “la ignorancia es atrevida”.

Antes, explicó porqué no es correcto hablar de “quiebra del Estado” utilizando un gráfico de Credit Default Swap (CDS), que es un producto financiero que sirve para medir los riesgos de no pago para los bonos emitidos por un gobierno.



