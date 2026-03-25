“La ignorancia es atrevida”: Ignacio Briones criticó al gobierno por publicación de “quiebra del Estado”
El ex ministro de Hacienda fue hasta su cuenta de X para señalar que la última vez que Chile no pagó su deuda fue hace casi 100 años, en 1931.
Una evaluación realizó el economista Ignacio Briones sobre el empleo de la palabra “quiebra” en una campaña comunicacional del gobierno.
A través de su cuenta de X, el ex ministro de Hacienda se refirió a una polémica publicación en redes sociales al afirmar que “la ignorancia es atrevida”.
Antes, explicó porqué no es correcto hablar de “quiebra del Estado” utilizando un gráfico de Credit Default Swap (CDS), que es un producto financiero que sirve para medir los riesgos de no pago para los bonos emitidos por un gobierno.
“Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default)“, explicó. “En Chile, eso no ha pasado desde 1931”.
Las palabras de Briones llegan horas después de un oficio que Contraloría envió a la Secretaria General de Gobierno (Segegob) pidiendo explicaciones por un controversial post en Instagram.
Fue la propia jefa del organismo fiscalizador, Dorothy Pérez, quien pidió a la titular del ministerio, Mara Sedini, aclarar las circunstancias de la gráfica, de la cual el propio ministro de Hacienda se desligó en un punto de prensa.
“Quiebra”:
Aunque un país no quiebra como una empresa, por último podría usarse el concepto si cae en cesación de pagos de su deuda (default).
En Chile, eso no ha pasado desde 1931.
Bajisimo riesgo país indica que el mercado tampoco lo cree probable.
La ignorancia es atrevida. pic.twitter.com/rNSHbWv0Ij
— Ignacio Briones (@ignaciobriones_) March 25, 2026