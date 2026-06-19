“Hermano, mañana hablamos”: Revelan chat clave entre adolescentes previo al crimen de Loncoche

El pololo de la hija de Ingrid del Carmen Barrera Rantul incluso acompañó al sicario hasta la casa de la mujer e intercambiaron mensajes en los días previos.

Tras la formalización de los tres adolescentes acusados por el crimen de una mujer de 53 años en Loncoche, se conocieron detalles sobre cómo se planificó el asesinato.

Según su propia confesión, fue la hija de Ingrid del Carmen Barrera Rantul quien encargó el asesinato de su madre, ofreciendo 90 mil pesos a un tercero para ejecutar el delito.

En imágenes se ve al pololo de la joven acompañando al sicario y mostrándole la casa en la que vivía la víctima.

Incluso, en se tuvo acceso a una conversación de Whatsapp en la que ambos se ponen de acuerdo para coordinar el asesinato.