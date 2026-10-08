08/ 10/ 2026 07:26

Habría tropezado en la Alameda: Mujer muere atropellada por bus del Sistema Red

Una mujer perdió la vida tras ser atropellada por un bus del Sistema Red. El hecho se produjo en plena Alameda, cerca del metro Los Héroes, Línea 1. De acuerdo a las primeras pericias, la víctima habría cruzado por un paso no habilito, donde además habría tropezado y caído para terminar siendo colisionada por el bus que iba en luz verde y con pasajeros. El conductor quedó detenido a la espera de exámenes de alcoholemia.