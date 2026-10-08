Una nueva persona amenaza con cambiar todo lo que Asya creía saber | Capítulo 58 | Traicionada

En este capítulo de Traicionada: Historia de un engaño, Derin continuará con sus planes para mantener a Volkan a su lado, incluso si eso requiere tomar decisiones a espaldas de quienes la rodean y mentir.

Ante esto, Derya deberá ocultarle la verdad sobre el embarazo de la joven a las personas que más le importan, y esparcirá los engaños de Derin para escapar de una complicada situación.

Por otro lado, Asya recibirá una inesperada visita que la obliga a enfrentarse nuevamente con situaciones de su pasado y escuchar una importante petición.

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