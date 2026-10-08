12 horas de lluvia: Eduardo Sáez anuncia a qué hora comienzan las precipitaciones este jueves en la capital

El meteorólogo de Chilevisión indicó que podrían haber incluso tormentas eléctricas esta jornada, día en el que se espera que caigan 15 mm de agua en Santiago.

Tras un breve descanso de las lluvias que se han registrado esta semana en la zona centro-norte y centro-sur del país, este jueves se hará presente un nuevo sistema frontal que traería precipitaciones por hasta 12 horas.

De acuerdo con el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, el evento meteorológico de hoy “viene con energía para generar tormenta eléctrica” que podría afectar desde la región de Coquimbo a Los Lagos.

A qué hora empezará a llover hoy en la capital

“Van a durar harto rato estas precipitaciones, que es parte de la inestabilidad”, indicó señalando que las primeras gotas caerían al mediodía.

“A media tarde, después del almuerzo, van a empezar a caer los primeros chubascos, (…) probablemente a las 7, 8 de la noche debiésemos estar ahí con la lluvia intensa y después empieza a amainar”, agregó el meteorólogo.





Sobre la misma agregó que estas precipitaciones “van a terminar después de las 3 de la mañana”. Respecto a la cantidad de agua que caerá, señaló que serían aproximadamente 15 mm.

Próximo sistema frontal

Según indicó Sáez, el día domingo llegará otro sistema frontal a la zona centro-norte y centro-sur, el cual llamó “baja desgraciada”, ya que se mantendría hasta el viernes siguiente.

“Todos los días con parcial posibilidad de gotitas, posibilidad de tormenta eléctrica. Todas las posibilidades“, agregó.