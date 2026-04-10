“Ha partido de la vida terrenal”: Falleció joven de 26 años con leucemia que se le había negado trasplante

Thiare Álvarez había dado a conocer que no podría acceder al tratamiento que necesitaba por ser adoptada, sin embargo, una vez el caso se hizo público, Fonasa informó que sí costearía el procedimiento. Este viernes se confirmó su muerte.

Una lamentable noticia se dio a conocer este viernes. Thieare Álvarez, quien había denunciado que Fonasa no costeaba su trasplante de médula, falleció a los 26 años.

La familia de la joven diagnosticada en agosto del 2025 con leucemia mieloide aguda dio a conocer esta jornada en redes sociales que su hija murió.

“Thiare ha partido de la vida terrenal. Los esperamos a todos con girasoles que eran sus preferidos para su despedida”, escribieron una storie de Instagram.

En la misma línea, indicaron que “será velada en Luis Ayala 73, paradero 6 1/2 achupallas, Viña del Mar”.





Una vez se dio a conocer el caso de Thiare, Fonasa se pronunció y respondió en febrero de este año que el procedimiento de trasplante de células hematopoyéticas (TPH) sí sería financiado por la entidad.

Esto, pese a que se le había negado inicialmente por ser adoptada, ya que el protocolo del Minsal indica que en el caso de pacientes adultos, el sistema público de salud solo considera la cobertura del trasplante con donantes emparentados.

En tanto que el Hospital Gustavo Fricke, recinto donde estuvo internada desde el 8 de febrero, estaría a cargo de la búsqueda de donante no emparentado.

La familia y la joven realizaron diversas actividades para dar a conocer la denuncia y recaudar fondos para el tratamiento.