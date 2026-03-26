GOPE trabaja en el lugar: Alerta por artículo sospechoso en Biblioteca Nacional de Santiago

Preliminarmente, el objeto habría sido dejado ahí por personas en situación de calle.

Durante la mañana de este jueves se dio aviso a las autoridades por la presencia de un artículo sospechoso en las rejas de la Biblioteca Nacional, en Santiago Centro.

Ante esto, personal del GOPE activó los protocolos acorte a la emergencia, ante la posibilidad de que el galón de gas dejado ahí fuera una bomba.





Detalles del artefacto sospechoso en Biblioteca Nacional

El hecho ocurrió en calle Moneda, entre Mc Iver y Miraflores, por lo que se debió cortar el tránsito, este ya se habría habilitado nuevamente.

Lo que se conoce hasta ahora es que el objeto ya fue sacado de la reja del edificio, para ser analizado por una posible amenaza.

Sin embargo, de acuerdo con información preliminar de Carabineros, el artículo sospechoso sería un balón de helio, el cual habría sido dejado durante la noche por personas en situación de calle.

“Vacío y perforado. No adquiere peligro“, detalló personal policial, negando cualquier posibilidad de una bomba en el centro de Santiago.