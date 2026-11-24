24/ 11/ 2026 10:26

Gobierno decreta dos días de duelo oficial por muerte de destacada actriz nacional Delfina Guzmán

A los 98 años falleció la emblemática actriz chilena de teatro, cine y televisión Delfina Guzmán. Su deceso, atribuido a causas naturales, fue confirmado por su familia mediante un comunicado donde destacaron sus más de 70 años de trayectoria artística, así como su amor por sus cercanos, el teatro y el país. Tras conocerse la noticia, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, anunció duelo oficial para los días 24 y 25 de noviembre en reconocimiento a su aporte cultural. Asimismo, la expresidenta Michelle Bachelet dedicó palabras a su memoria, resaltando su talento, su carácter y su compromiso con la democracia y los derechos humanos durante la dictadura militar.