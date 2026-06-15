Gobierno adelanta inminente baja en precio de los combustibles tras acuerdo entre EE.UU e Irán

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que tanto el diésel como las bencinas van a bajar su precio en los próximos días.

Este lunes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipó que el tratado de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán traerá buenas noticias respecto a los precios de los combustibles.

Quiroz remarcó que el próximo descenso de los valores a nivel internacional, se verán reflejados también a nivel local.

“Esperamos que en el próximo decreto, que va a empezar a regir a contar de este jueves, tengamos una baja en el diésel del orden de los $100 y en las bencinas será algo similar”, manifestó.





El ministro enfatizó que el precio de los combustibles irá evolucionando “dependiendo de cómo se concrete el acuerdo” ya que recordó que cuando subieron los precios, fue porque estos habían subido a nivel internacional.

Quiroz calificó como “una buena noticia para Chile” este nuevo recálculo que tendrán los combustibles. “Nos permite también confirmar una vez más las cosas que dijimos: Los precios subieron por la guerra”.

Por último, el secretario de Estado afirmó que los nuevos precios se conocerán una vez que se emita el decreto.