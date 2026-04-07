Furgón impactó camión de carga en la Ruta 5: Vehículo quedó abandonado y equipos de emergencia buscan a conductor
En horas de la mañana de este martes se registró un accidente automovilístico en la caletera de la Ruta 5, donde un furgón utilitario impactó contra la carga de un camión en el sector de Las Acacias, comuna de San Bernardo. Preliminarmente, se estima que un conductor que transitaba por el lugar se habría dado cuenta de los hechos, auxiliando a la víctima que manejaba el furgón y trasladándola a un recinto asistencial, pero no se ha logrado dar con su paradero.