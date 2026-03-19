Fuerte sismo se detectó en la Antártica chilena: Descartan riesgo de tsunami en las costas

El sismo ocurrió cerca de las 21:30 horas y, según informó el SHOA, el temblor no reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile.

Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 6.5 en la Antártica chilena, lo que activó el monitoreo del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).

Según indicó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el temblor ocurrió a las 21:22 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros.





Los detalles del sismo en la Antártica

En esa misma línea, desde la entidad detallaron que el movimiento telúrico se generó 184 kilómetros al este de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva.

Al respecto, a través de un informe, el SHOA informó que “las características del sismo no reúnen las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Finalmente, agregaron: “No se descarta la posibilidad de que ocurran en forma espontánea remociones en masa producto del sismo, que podrían generar tsunamis locales en cuerpos de agua cercanos a su epicentro”.

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Hora Local: 2026/03/19 21:22:06, mag: 6.5, Lat: -61.42, Lon: -55.77, Prof: 10.0, Loc : 189.05 km al E de Base Frei — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) March 20, 2026