Fuerte sismo remece al norte del país: Revisa la magnitud y el epicentro

El movimiento telúrico se produjo pasada las 9 AM y tuvo una magnitud de 4,5.

Un fuerte sismo sacudió este viernes 26 de junio a la zona norte del país, concretamente a la región de Antofagasta.

Según información del Centro Sismológico Nacional (CSN), este movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,5 y ocurrió a las 09:04 horas a 99 kilómetros al suroeste de Socaire.





Además, se informó que la profundad del sismo fue de 200 kilómetros.