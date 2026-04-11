Fiscal de Viña del Mar fallece de un paro cardiorrespiratorio durante audiencia

Desde la Fiscalía indicaron que pese a la intervención de Samu, no se logró mantener con vida a Álvaro Ortiz Moya.

La Fiscalía Regional de Valparaíso notificó este sábado que uno de los fiscales de Viña del Mar falleció de forma repentina en su lugar de trabajo.

Se trata de Álvaro Ortiz Moya, fiscal que estaba preparándose para llevar a cabo una audiencia en la ciudad viñamarina cuando se desplomó.





Detalles del fallecimiento del fiscal

De acuerdo con el comunicado enviado por Fiscalía, la autoridad sufrió un paro cardiorrespiratorio antes de iniciar la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

“Pese a recibir los primeros auxilios y la atención del Samu, no logró sobrevivir. Como Fiscalía solicitamos el mayor de los respetos en este difícil momento que atraviesa su familia y nuestra institución”, indicaron desde la institución.