VIDEO | Adulta mayor sufrió descarado robo en parroquia de Concepción: “Ya no se puede rezar tranquilo”

La víctima, Nubia Pincheira, relató a CHV Noticias que rezaba el rosario cuando el desconocido robó sus pertenencias. Por fortuna, fue detenido por los guardias y ella pudo recuperar sus objetos personales.

Un insólito y descarado robo sufrió una adulta mayor mientras se encontraba rezando el rosario al interior de la parroquia del Sagrario de Concepción, en la región del Biobío.

El hecho ocurrió el pasado lunes 6 de abril a eso de las 11:10 horas, cuando la mujer estaba de rodillas predicando frente al altar. Detrás, en el asiento, dejó sus pertenencias confiando en la seguridad del lugar.

Sin embargo, cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que un sujeto entró al templó, “saludó” al altar con el fin de pasar desapercibido y se sentó justó detrás de la señora.

En eso, aprovechó un descuido para, en cosa de segundos, sustraer un bolso con sus pertenencias, su celular y dinero en efectivo. Tras su cometido, abandonó la parroquia y fue detenido por los guardias del recinto.





Feligresa relató robo en parroquia

“Yo dejé el bolso así y me di vuelta para apagar el celular y cuando quiero recuperar el bolso no estaba“, declaró a CHV Noticias la afectada, Nubia Pincheira, de 75 años.

“Fue rapidísimo, menos de un segundo, una cosa así”, relató. “Pero quedé marcando ocupado porque no fue violento. (Después) una persona captó que alguien subía por la escalera de un estacionamiento”.

Luego, aseguró que vio “la actitud sospechosa y la persona pasó para el tercer piso. Pero en ese trayecto botó algo, que era un monedero mío“.

“Y subió, lo vieron que subió con el bolso y después la persona baja corriendo. Y ellos dijeron, ‘algo hizo, vamos a ver, hay que revisar’. Y fueron a ver y se encontraron con mi bolso. Claro, y es que ya no se puede rezar tranquilo”, alertó la feligresa.