Familia de joven atropellado busca justicia: Piden aplicar test de drogas obligatorio a choferes de micro
La familia de Gonzalo Curihuinca busca responsabilizar a la empresa de buses por no implementar sistemas de control y fiscalización.
En noviembre del año pasado, un joven de 16 años murió luego de que un conductor de buses, que dio positivo a cocaína, lo atropelló tras avanzar en luz roja.
Si bien el chofer está en prisión preventiva, la familia de Gonzalo Curihuinca busca responsabilizar a la empresa de buses por no implementar sistemas de control y fiscalización.
Todo esto mientras se tramita en el Congreso la Ley Alberto, iniciativa que pretende obligar a aplicar test de alcohol y drogas a choferes de micro.