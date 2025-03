El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, le dio un portazo final a las aspiraciones del Frente Amplio para que sea su candidato presidencial, de cara a las primarias. Señaló que no es responsable tomar un desafío para el que no están las condiciones ni se siente del todo preparado. El no definitivo del edil llega un día antes de que la colectividad defina a su candidato, el que saldría de entre Gonzalo Winter y Beatriz Sánchez.